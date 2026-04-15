Neamț. Verificări ITM – au fost aplicate amenzi care au depășit jumătate de milion de lei

În prima lună de primăvară funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au efectuat verificări în rândul agenților economici iar în urma neregulilor descoperite au fost sancțiuni de peste 500.000 lei. „În luna martie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, au fost realizate 156 acțiuni de control, din care 89 în domeniul relațiilor de muncă și 67 în domeniul securității și sănătății în muncă. Ca urmare a finalizării acestor acțiuni, au fost dispuse 124 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un număr de 56 angajatori si 6 persoane fizice au fost sancționate cu 79 sancțiuni contravenționale, din care 52 amenzi în cuantum de 505.500 lei și 27 avertismente”, anunță ITM Neamț.

Luna trecută angajatorii au anunțat 23 de evenimente de muncă, iar cele mai multe au avut drept cauză utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accidente rutiere și cădere de la mică înălțime. Din nefericire unul dintre accidente s-a soldat cu decesul lucrătorului. În domeniul relațiilor de muncă au avut loc 67 de controale fiind dispuse 30 de măsuri pentru remediere. 26 de angajatori au fost sancționați cu 18 amenzi care au totalizat 66.000 lei și 12 avertismente.

Pentru verificarea respectării normelor referitoare la sănătatea și securitatea în muncă au fost 89 de verificări care s-au soldat cu 34 amenzi de 439.500 lei și 15 avertismente. La 6 angajatori au fost identificate 10 persoane care prestau muncă nedeclarată în domenii precum exploatare forestieră, restaurante, comerț, transporturi rutiere de mărfuri și panificație. (G. S.)