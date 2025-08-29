Un caz de rabie (turbare – în termeni populari) la o bovină din comuna Negrești a dat peste cap sfârșitul de săptămână al autorităților locale și județene. Prefectul Adrian Bourceanu a întrunit, vineri, 29 august 2025, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț în ședință pentru a stabili măsurile ce trebuie luate.

Măsurile privesc în principal izolarea zonei în care a fost descoperit animalul bolnav și controlul strict al fondului cinegetic, evitarea transmiterii virusului rabic la oameni.

Trebuie precizat că nu există un tratament curativ pentru rabie la vaci odată ce simptomele apar, boala este mortală. Prevenirea este esențială, prin vaccinarea antirabică a animalelor, inclusiv a vitelor, și prin evitarea contactului cu animale sălbatice sau ce prezintă semne de rabie: agitație, furie chiar, salivare abundentă, ochi tulburi.

“În conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, au fost stabilite zonele de protecție și supraveghere, precum și măsurile ce se impun în gospodăriile afectate, în fondul cinegetic și la nivelul comunității. Printre acestea se regăsesc:

efectuarea anchetei epidemiologice finale și întocmirea hărților epidemiologice;

izolarea, supravegherea și, după caz, eutanasierea animalelor receptive la rabie care au intrat în contact cu animalul bolnav;

vaccinarea proprietarului bovinei și a animalelor din gospodăria afectată; vaccinarea tuturor animalelor receptive din zona de protecție;

restricționarea circulației și monitorizarea câinilor și pisicilor din zona de supraveghere;

intensificarea supravegherii faunei sălbatice, în special a vulpilor și șacalilor, prin acțiuni organizate de gestionarul fondului de vânătoare;

notificarea Direcției de Sănătate Publică Neamț pentru depistarea eventualelor persoane expuse și aplicarea măsurilor medicale specifice;

activarea Unității Locale de Sprijin din comuna Negrești, cu atribuții privind informarea populației și gestionarea câinilor fără stăpân.

Implementarea planului de măsuri va fi realizată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț, Direcția de Sănătate Publică Neamț, autoritățile locale și gestionarul fondului cinegetic, sub coordonarea CLCB.

Instituția Prefectului Județului Neamț reamintește cetățenilor importanța respectării obligațiilor legale privind vaccinarea animalelor de companie și informarea imediată a medicului veterinar în cazul suspiciunii de boală”, precizează purtătorul de cuvânt al Prefecturii Neamț, Camelia Varvara Tudose, într-un comunicat de presă.

Angela Croitoru

Foto ilustrativă: arhivă