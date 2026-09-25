Neamț. Urși semnalați în Borlești și Poiana Teiului. Au fost emise mesaje RO-Alert

Prezența unor urși a fost semnalată joi, 24 septembrie, în două localități din județul Neamț.

Potrivit informărilor transmise, la ora 16:54, un urs a fost observat în satul Borlești, în zona Puriceni. În urma sesizării, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populație.

O altă semnalare a fost făcută la ora 21:55, în satul Topoliceni, comuna Poiana Teiului. Și în acest caz a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea localnicilor.

Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să evite deplasările în apropierea locurilor unde au fost văzute animalele, să nu se apropie de urși și să nu încerce să-i fotografieze sau să-i hrănească.

Ca de obicei, mesajele primite nu sunt urmate de măsuri concrete de rezolvare a problemelor generate de prezenta urșilor în zonele locuibile, în ciuda legislației care acum permite acest lucru.

În ambele cazuri a intervenit Jandarmeria Neamț. La Borlești ursul nu a mai fost identificat și nu a mai reapărut în zona locuințelor. „Cea de-a doua sesizare a fost primită la ora 21:53 și viza prezența unui urs într-o gospodărie din localitatea Poiana Teiului, satul Topoliceni. Jandarmii s-au deplasat imediat la fața locului și, împreună cu reprezentanții autorităților locale, au verificat zona. În apropierea limitei grădinilor localnicilor cu zona împădurită a fost identificată o ursoaică însoțită de doi pui. Exemplarele de urs au fost îndepărtate din zona locuită, fiind utilizate mijloacele specifice de intervenție și alungare, cu respectarea prevederilor legale”, anunță Jandarmeria Neamț.

Foto ilustrativă: arhivă