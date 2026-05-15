INFRACȚIONALACTUALITATEFAPT DIVERS

Neamț. Urmărit internațional, un dealer de cocaină britanic, a fost depistat la Roman!

de Croitoru Angela

Joi,14 mai 2026, în urma activităților operative, polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciului Urmăriri, cu sprijinul polițiștilor serviciilor de investigații criminale – compartimentele urmăriri din cadrul inspectoratelor de poliție județene Neamț și Botoșani, au depistat și reținut, în municipiul Roman, județul Neamț, un cetățean britanic, de 62 de ani, urmărit internațional de către autoritățile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii, în baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria Westminster.
Neamț. Urmărit internațional, un dealer de cocaină britanic, a fost depistat la Roman!Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în scopul încălcării interzicerii introducerii în țară a drogurilor din categoria A, prevăzute de Codul Vamal CEMA și articolul 1 din Legea privind infracțiunile din 1977, fapte pentru care legislația britanică prevede pedeapsa maximă cu detențiunea pe viață.
Cauza penală, în care cetățeanul britanic este cercetat în țara de origine, are ca obiect constituirea unui grup de criminalitate organizată care a vizat introducerea pe teritoriul Marii Britanii a aproximativ 500 de kilograme de cocaină, în luna august 2024, cu o valoare de piață de 13 milioane de lire sterline, fiind folosită o barcă pneumatică pentru a recupera livrarea drogurilor depozitate în largul mării”, transmite IPJ Neamț.
În România, activitățile operative, efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, s-au desfășurat începând cu luna februarie 2026.
Cetățeanul britanic a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, reținut și încarcerat în arestul I.P.J. Bacău.
Urmăritul internațional se află în custodia autorităților judiciare române, urmând să fie supus procedurii de punere în executare a mandatului de arestare emis pe numele său de către Marea Britanie.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Botoșani Un băiat de 12 ani are arsuri la picior, după ce s-a jucat cu focul. O magazie și o mașină au luat foc
Botoșani Un băiat de 12 ani are arsuri la picior, după ce s-a jucat cu focul. O magazie și o mașină au luat foc
Articolul următor
Botoșani. Șapte tineri arestați pentru trafic cu canabis și cristal! Își racolau clienții pe internet.
Botoșani. Șapte tineri arestați pentru trafic cu canabis și cristal! Își racolau clienții pe internet.

Ultima ora

Infracțional Botoșani

Botoșani. Șapte tineri arestați pentru trafic cu canabis și cristal! Își racolau clienții pe internet.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună...
SOCIAL

Botoșani Un băiat de 12 ani are arsuri la picior, după ce s-a jucat cu focul. O magazie și o mașină au luat foc

Un incendiu s-a produs vineri, 15 mai, în urmă...
Justiţie Neamţ

Neamț. Pedepse cu executare în dosarul Ambulanța doi

Magistrații din cadrul Tribunalului Bacău s-au pronunțat în dosarul...
ACTUALITATE

Zgomot puternic auzit în Pipirig. Autoritățile infirmă o explozie și avertizează asupra informațiilor false

Mai multe apeluri la 112 au fost înregistrate astăzi...
ACTUALITATE

Greva din Educație, amânată pe fondul crizei politice: doar 19,2% dintre profesori au votat pentru protest

Greva generală din învățământul preuniversitar, programată pentru 25 mai,...

Categorii