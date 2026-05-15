Neamț. Urmărit internațional, un dealer de cocaină britanic, a fost depistat la Roman!

Joi,14 mai 2026, în urma activităților operative, polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciului Urmăriri, cu sprijinul polițiștilor serviciilor de investigații criminale – compartimentele urmăriri din cadrul inspectoratelor de poliție județene Neamț și Botoșani, au depistat și reținut, în municipiul Roman, județul Neamț, un cetățean britanic, de 62 de ani, urmărit internațional de către autoritățile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii, în baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria Westminster.

„Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în scopul încălcării interzicerii introducerii în țară a drogurilor din categoria A, prevăzute de Codul Vamal CEMA și articolul 1 din Legea privind infracțiunile din 1977, fapte pentru care legislația britanică prevede pedeapsa maximă cu detențiunea pe viață.

Cauza penală, în care cetățeanul britanic este cercetat în țara de origine, are ca obiect constituirea unui grup de criminalitate organizată care a vizat introducerea pe teritoriul Marii Britanii a aproximativ 500 de kilograme de cocaină, în luna august 2024, cu o valoare de piață de 13 milioane de lire sterline, fiind folosită o barcă pneumatică pentru a recupera livrarea drogurilor depozitate în largul mării”, transmite IPJ Neamț.

În România, activitățile operative, efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, s-au desfășurat începând cu luna februarie 2026.

Cetățeanul britanic a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, reținut și încarcerat în arestul I.P.J. Bacău.

Urmăritul internațional se află în custodia autorităților judiciare române, urmând să fie supus procedurii de punere în executare a mandatului de arestare emis pe numele său de către Marea Britanie.