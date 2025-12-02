Scandal și bătaie, noaptea, o stradă din Piatra-Neamț
Neamț. Urmărit de poliție, un tânăr vitezoman, fără permis, s-a oprit într-un gard!

de Croitoru Angela

Scandal și bătaie, noaptea, o stradă din Piatra-NeamțZiua Națională a României, 1 Decembrie, a fost cu ghinion pentru un tânăr de 19 ani, din Roznov -Neamț, care s-a gândit să iasă la plimbare cu mașina chiar dacă nu avea permis de conducere. La un moment dat, tânărul a călcat accelerația, fiind surprins de radarul poliției rutiere în timp ce rula cu 132 de km/h, pe Drumul Național 15, în orașul Săvinești.

Aventura tânărului s-a încheiat, după ce echipajul poliției a pornit în urmărirea sa. Șoferul de ocazie s- a panicat, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat în gardul unei case.

„La data de 1 decembrie a.c., în jurul orei 19:35, un echipaj al Serviciului Rutier Neamț în timp ce se afla în serviciul de patrulare, pe DN 15, în localitatea Săvinești, ar fi surprins un autoturism, circulând cu viteza de 132 km/h.

S-a procedat la efectuare semnalului de oprire prin folosirea mijloacelor speciale de avertizare luminoase și sonore însă conducătorul auto nu s-a conformat continuându-și deplasare in viteză, iar la intrarea în orașul Roznov acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în gardul unei proprietăți.

În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea autoturismului și distrugere în jur de 3-4 metri gard de plasă.

A fost identificat conducătorul autoturismului, un tânăr de 19 ani, din Roznov, persoană ce nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul.

A fost testat in vederea consumului de alcool rezultatul fiind negativ.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a precizat inspector principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Tânărul poate primi o amendă de până la 4.050 de lei pentru depășirea vitezei legale de 50 de km/oră și are dosar penal pentru conducere fără permis. Instanța de judecată ar putea să dispună o pedeapsă privată de libertate de la 1 la 5 ani, potrivit Codului Rutier. Polițiștii rutieri vor stabili valoarea amenzii aplicabile după finalizarea cercetărilor, potrivit IPJ Neamț.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
