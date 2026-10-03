Neamț Un tânăr a ”împrumutat” mașina unui amic, pe care a ”parcat-o” în alte autoturisme!

Unii adolescenți fac ce le trece prin cap, fără să stea prea mult pe gânduri, după care adulții plătesc factura pagubelor. Așa s-a întâmplat și vineri, 2 octombrie, în zorii zilei, când un minor de 17 ani, i-ar fi sustras cheia de la mașină unui amic de 18 ani și a pornit într-o plimbare de dimineață, deși nu avea permis și nu urmase nicio școală de șoferi. Aventura a avut un final previzibil: când s-a decis că e suficient cât s-a plimbat, șoferul de ocazie a încercat să facă manevrele de parcare, însă, cum nu avea abilitățile necesare a acroșat mai multe autoturisme, pentru care părinții lui vor avea de plătit daunele. În plus, „aventura” sa va fi consemnată și într-un dosar penal, care va rămâne în cazierul său judiciar.

„La data de 2 octombrie a.c., în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, de către un tânăr de 18 ani, din Piatra-Neamț, cu privire la faptul că, un prieten i-a sustras cheia de la mașină, după care a condus-o pe raza municipiului Piatra-Neamț, iar când a vrut să o parcheze, a acroșat mai multe autoturisme, provocându-le pagube materiale. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că persoana în cauză are 17 ani, nefiind posesor de permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Polițiștii s-au sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință”, a precizat inspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Angela Croitoru