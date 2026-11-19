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Un tânăr în vârstă de 26 de ani a ajuns la spital, după ce a intrat într-o locuință cuprinsă de flăcări, pentru a salva persoanele aflate în interior. Incendiul a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, 18/19 noiembrie, la ora 01:09, la o gospodărie din satul Ruseni, comuna Borlești. La fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Roznov, SVSU Borlești și polițiștii.

„Până la sosirea pompierilor, una dintre cele două persoane aflate în locuință a fost evacuată de către o persoană care se afla în trecere și a observat incendiul. Imediat au ajuns și pompierii, care au evacuat cea de-a doua persoană. Cele două persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD și SAJ, ulterior femeia în vârstă de 78 de ani, intoxicată cu fum, fiind transportată la spital. Și tânărul în vârstă de 26 de ani, care a intervenit pentru evacuarea persoanelor din locuință, a fost asistat medical și ulterior transportat la spital deoarece prezența intoxicații cu monoxid de carbon. Incendiul s-a manifestat generalizat la o anexă gospodărească și parțial la acoperișul locuinței cu degajare mare de fum în interiorul acesteia, existând posibilitatea propagării la o altă locuință aflată în imediata apropiere și a unui adăpost pentru plante furajere”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Pompierii au scos și două butelii din interiorul locuinței, pentru a preveni o posibilă explozie. În urma incendiului au ars anexa gospodărească, pe o suprafață de 40 de metri pătrați, trei metri cubi de lemne de foc și 15 metri pătrați din acoperișul casei. Au fost deteriorate și bunuri din două camere. Incendiul ar fi fost provocat de scânteile purtate de vânt, care au ajuns pe materiale combustibile.

Denisa POPA

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