Neamț. Un pacient a decedat în ambulanță: polițiștii fac cercetări

mbulantaPolițiștii nemțeni fac cercetări după ce un bărbat în vârstă de 45 de ani a decedat în ambulanța care îl transporta la spital. S-a întâmplat pe 15 septembrie, când victimei i s-a făcut rău în timp ce se afla în timp ce se afla în localitatea Alexandru cel Bun. Pentru că bărbatul a acuzat probleme medicale de natură cardiacă, la locul indicat a fost direcționat un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Neamț. În timpul transportului către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț pacientul și-a pierdut cunoștința.

Chiar dacă au fost aplicate manevre de resuscitare acesta nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul, și pentru că totul s-a întâmplat în loc public, pe stradă, a fost solicitat și un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. „La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 15.50, Poliția municipiului Piatra-Neamț a fost sesizată, de către un asistent medical S.A.J. Neamț, despre faptul că un bărbat, în vârstă de 45 ani, a decedat în ambulanță, pe timpul deplasării spre o unitate medicală. Echipa operativă a stabilit că persoana decedată, un bărbat în vârstă de 45 de ani, ar fi fost preluat, în jurul orei 14:30, de un echipaj al S.A.J. Neamț, din fața unei pensiuni, din localitatea Alexandru cel Bun, acesta acuzând o stare de rău și probleme cardiace”, anunță IPJ Neamț. După efectuarea necropsiei se va stabili cauza exactă a decesului, din primele date se pare că ar fi vorba de un infarct.

(G. S.)

Foto ilustrativă: arhivă