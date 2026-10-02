Neamț. Un nou incendiu la Mănăstirea Bisericani, în noaptea de 1 spre 2 octombrie

Un nou incendiu a izbucnit în noaptea de 1 spre 2 octombrie 2026 la Mănăstirea Bisericani, din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț.

Potrivit informațiilor publicate în noaptea intervenției, incendiul a fost localizat de pompieri, care lucrau pentru lichidare. Focul s-a manifestat la mai multe anexe gospodărești — adăpost pentru animale, magazie pentru lemne, garaj și alte spații similare. Până la momentul transmiterii primelor informații, nu au fost raportate victime omenești, potrivit Mesagerul de Neamț.

Incidentul vine la doar două luni după tragedia din 31 iulie 2026, când un incendiu puternic a cuprins chiliile și mai multe anexe ale mănăstirii.

În dimineața de 31 iulie, incendiul a afectat o clădire de aproximativ 400 de metri pătrați, în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare. În interiorul unei camere, pompierii au găsit o persoană carbonizată.

Potrivit datelor relatate atunci de ISU Neamț, alerta a fost dată în jurul orei 03:39, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Detașamentului Piatra-Neamț, cu autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Victima era un bărbat de 62 de ani, frate muncitor la mănăstire, iar o altă persoană a suferit arsuri ușoare.

Repetarea incendiilor într-un interval atât de scurt a stârnit discuții aprinse în spațiul public. Deocamdată, cauza noului incendiu nu a fost anunțată oficial, iar ancheta pompierilor urmează să stabilească împrejurările producerii acestuia.