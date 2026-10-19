Neamț. Un minor de 15 ani din Bicaz a fost salvat de la sinucidere de polițiști

Un minor în vârstă de 15 ani din Bicaz, aflat în stare de ebrietate, a încercat să își curmeze viața, duminică, 18 octombrie 2026, în cursul nopții, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Din informațiile furnizate de instituție, minorul a fost cel care a apelat numărul unic de urgență 112, respectiv care și-a anunțat intenția de a-și pune viața în pericol, de pe Barajul Bicaz.

Nichitean Vasile Elvis și Ifrim Vasile Alexandru, cei doi agenți de poliție, din cadrul Poliției Orașului Bicaz și ai Secției de Poliție Rurală Bicaz, s-au deplasat la fața locului și, observând minorul pe baraj, „au inițiat un dialog cu acesta”, pentru a încerca să îl convingă „să renunțe la intenția sa”.

Dovedind stăpânire de sine și calm, polițiștii au acționat prompt, reușind „să îl îndepărteze din zona de pericol și să îi salveze viața”.

Investigația forțelor de ordine a scos la iveală faptul că tânărul avea „o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat” și că „plecase cu autoturismul mamei sale, fără a deține permis de conducere”.

În prezent, se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni: furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului/a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii avertizează în legătură cu efectul pe care îl are alcoolul asupra atenției, judecății și a capacității de a lua decizii. El pune „în pericol atât viața conducătorului auto, cât și pe a celor din jur”.