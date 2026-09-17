Neamț. Un copil de 15 ani a furat de la grădinița Oniceni plastilină, un joc și un parfum – a fost prins cu ajutorul câinilor de urmă

Un adolescent în vârstă de 15 ani, din Oniceni, este cercetat penal după ce a pătruns prin efracție și grădiniță și a furat plastilină, un loc și un parfum. Alarma s-a dat pe 16 septembrie, dimineață, când furtul a fost adus la cunoștința polițiștilor. „La data de 16 septembrie a.c., la ora 09:00, lucrătorii din cadrul Postului de Poliție Oniceni, au fost sesizați prin plângere, de către o unitate de învățământ din Oniceni, cu privire la faptul că, în noaptea de 15 spre 16 septembrie a.c., o persoană necunoscută, mascată cu cagulă și ochelari ar fi pătruns în interiorul unității, de unde ar fi sustras mai multe bunuri”, anunță IPJ Neamț.

Cercetările au stabilit că necunoscutul a escaladat un geam lăsat deschis și a pătruns în interiorul grădiniței, într-un birou. A luat un parfum, o cutie de plastilină și un joc de copii, bunuri estimate la 150 de lei. Intrusul a încercat să forțeze intrarea prin mai multe uși și ferestre, fără a reuși deoarece acestea erau asigurate. Suspectul a fost prins cu ajutorul câinilor de urmă.

„Cu ajutorul cuplului canin a fost prelucrată urma de miros uman, până la imobilul unui minor, în vârstă de 15 ani, din aceeași localitate, persoană bănuită de comiterea faptei. S-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind dispusă măsura preventivă a reținerii acestuia, pentru o perioadă de 24 de ore”, mai arată sursa citată.

(G. S.)