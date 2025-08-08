O situație neobișnuită s-a petrecut la Roman, în noaptea de 7 spre 8 august. Un accident aparent banal, s-a petrecut în jurul orei 21.00, conform informațiilor furnizate de IPJ Neamț: un autoturism parcat pe Aleea Liliacului a fost lovit de o altă mașină.

Partea interesantă a venit câteva ore mai târziu, când s-a aflat cine a cauzat pagubele. Un copil în vârstă de 13 ani nu a dorit să mai aștepte până la vârsta la care poate lua permis de conducere, nici nu a mai vrut să ceară permisiunea părinților și a luat mașina familiei, plecând la o plimbare. Sesizarea a fost făcută chiar de tatăl copilului, care a sunat la 112 în jurul orei 23.00, spunând că fiul său a „sustras autoturismul, avariindu-l”, informează comunicatul IPJ Neamț.

Copilul nu a fost rănit și nu a fost depusă plângere penală pentru furtul mașinii. Având în vedere că este vorba despre un minor, nu vor fi consecințe penale pentru „aventura” copilului.

Z.C.