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Neamț. Un conflict între concubini s-a încheiat cu o lovitură de cuțit

editor
de editor

Un bărbat a fost înjunghiat de concubina sa în după-amiaza zilei de joi, 12 august, în comuna Urecheni, județul Neamț.

cuțitSe pare că bărbatul a fost cel care a sunat la 112, după ce, în urmă cu câteva ore, îi aplicase concubinei sale mai multe lovituri, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Neamț. În final, „femeia ar fi luat un cuțit cu care l-ar fi tăiat în zona abdominală”.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, însă femeia „a refuzat acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni le-au adus la cunoștință acestora prevederile Legii nr. 217/2003 și le-au înmânat cereri pentru emiterea unui ordin de protecție.

În urma violenței domestice rezultate din cearta dintre cei doi concubini, s-a întocmit un dosar penal „în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violențe”.

O altă situație în care indivizii și-au rezolvat diferendele cu violență a avut loc în Ruginoasa și una dintre persoanele implicate a fost arestată preventiv pentru 24 de ore. Bărbatul de 39 de ani, este acuzat că, în timpul unei altercații fizice cu un bărbat de 23 de ani, care a avut loc în data de 3 august, i-a aplicat acestuia din urmă lovituri, în mod repetat, chiar și atunci când tânărul „se afla în imposibilitatea de a se apăra, fiind căzut la sol”. 

Ioana Mărcuțianu

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editor
editor
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