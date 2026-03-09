Neamț. Un cincinal de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinului

O femeie de 62 de ani, dintr-o comună din zona Roman, a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de violență în familie, în forma tentativei de omor. Prin sentința magistraților de la Tribunalul Neamț acuzata nu are voie să comunice cu victima agresiunii, fostul concubin, și nu se poate apropia la mai puțin de 150 de metri de aceasta și casa acestuia, timp de 3 ani după executarea pedepsei. Judecătorii au menținut arestarea preventivă dispusă de la data faptei, 4 septembrie anul trecut. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Conform actelor de urmărire penală fapta a avut loc pe 4 septembrie 2025 când, în urma unui conflict spontan femeia și-a înjunghiat concubinul în zona abdominală, provocându-i leziuni vindecabile în 7 – 8 zile de îngrijiri medicale. Deși inițial femeia s-a prevalat de dreptul la tăcere, ulterior a dat declarație dar nu a recunoscut acuzele aduse, iar procesul nu s-a desfășurat în procedură simplificată. Acuzata și victima agresiunii aveau o relație de 27 de ani, iar în timp conviețuirea lor a fost marcată de multiple conflicte soldate cu violență verbală sau fizică, pe fondul consumului de alcool și al geloziei.