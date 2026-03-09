Neamț. Judecători de la Tribunal, solidari cu colegii care au reclamat abuzuri și presiuni
JUSTIŢIEACTUALITATEINFRACȚIONAL

Neamț. Un cincinal de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinului

de Sofronia Gabi

Neamț. Judecători de la Tribunal, solidari cu colegii care au reclamat abuzuri și presiuniO femeie de 62 de ani, dintr-o comună din zona Roman, a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de violență în familie, în forma tentativei de omor. Prin sentința magistraților de la Tribunalul Neamț acuzata nu are voie să  comunice cu victima agresiunii, fostul concubin, și nu se poate apropia la mai puțin de 150 de metri de aceasta și casa acestuia, timp de 3 ani după executarea pedepsei. Judecătorii au menținut arestarea preventivă dispusă de la data faptei, 4 septembrie anul trecut. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Conform actelor de urmărire penală fapta a avut loc pe 4 septembrie 2025 când, în urma unui conflict spontan femeia și-a înjunghiat concubinul în zona abdominală, provocându-i leziuni vindecabile în 7 – 8 zile de îngrijiri medicale. Deși inițial femeia s-a prevalat de dreptul la tăcere, ulterior a dat declarație dar nu a recunoscut acuzele aduse, iar procesul nu s-a desfășurat în procedură simplificată. Acuzata și victima agresiunii aveau o relație de 27 de ani, iar în timp conviețuirea lor a fost marcată de multiple conflicte soldate cu violență verbală sau fizică, pe fondul consumului de alcool și al geloziei.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Cum pot afla șoferii dacă mai au permis și situația punctelor de penalizare
Articolul următor
Botoșani. Un autoturism a ars ca o torță de la un scurtcircuit

Ultima ora

ACTUALITATE

Tabăra de fotografie „Generația Verde” – Cum poate o tabără de fotografie să combată analfabetismul științific din mediul rural

România ocupă primele locuri în Europa la capitolul analfabetism...
ACTUALITATE

Botoșani. Accident cu patru răniți, o persoană a rămas încarcerată

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 43 și 75...
Infracțional Neamț

Neamț. Accident la Solca – o minoră de 15 ani a ajuns la spital

O adolescentă în vârstă de 15 ani, din localitatea...
INFRACȚIONAL

Rezultatele acțiunii în sistem RELEU pe DN 15

În urma raziei care a avut loc pe 8...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. Botoșani. Alertă la Dorohoi pentru un colet suspect la bancă

Actualizare: Misiunea pirotehniștilor s-a încheiat, iar în bagajul considerat...

Categorii

ACTUALITATE

Tabăra de fotografie „Generația Verde” – Cum poate o tabără de fotografie să combată analfabetismul științific din mediul rural

România ocupă primele locuri în Europa la capitolul analfabetism...
ACTUALITATE

Botoșani. Accident cu patru răniți, o persoană a rămas încarcerată

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 43 și 75...
Infracțional Neamț

Neamț. Accident la Solca – o minoră de 15 ani a ajuns la spital

O adolescentă în vârstă de 15 ani, din localitatea...
INFRACȚIONAL

Rezultatele acțiunii în sistem RELEU pe DN 15

În urma raziei care a avut loc pe 8...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. Botoșani. Alertă la Dorohoi pentru un colet suspect la bancă

Actualizare: Misiunea pirotehniștilor s-a încheiat, iar în bagajul considerat...
ACTUALITATE

Tradiții și obiceiuri de Măcinici

Pe 9 martie, calendarul creștin-ortodox consemnează praznicul Sfinților 40...
SOCIAL

Botoșani. Un autoturism a ars ca o torță de la un scurtcircuit

Un autoturism care se deplasa pe strada Tulbureni din...
ADMINISTRAȚIE

Cum pot afla șoferii dacă mai au permis și situația punctelor de penalizare

Persoanele care vor să afle instant care este situația...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale