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Neamț. Un bărbat și-a pierdut viața, prins sub un tractor

editor
de editor

Un bărbat de 41 de ani din Dămuc și-a pierdut viața la o zi după ce a fost prins sub un tractor.

La data de 1 august a.c., ora 16:44, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, din localitatea Dămuc, cu privire la faptul că, soțul ei, în vârstă de 41 de ani, a fost prins sub un tractor, în timp ce desfășura activități într-o suprafață de fond forestier.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital. Din nefericire, la data de 2 august a.c., a fost declarant decesul bărbatului”, anunță un comunicat al IPJ Neamț.

Z.C.

Autor:

editor
editor
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