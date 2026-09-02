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Neamț. Un bărbat de 87 de ani a avut nevoie de ajutor după ce s-a rătăcit în pădurea din Poiana Teiului

de Sofronia Gabi

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au fost solicitați pe 2 septembrie să intervină pentru căutarea unui bărbat care s-a rătăcit în pădurea din comuna Poiana Teiului. Pompierii s-au mobilizat rapid și în scurt timp au dat de urma bărbatului de 87 de ani, acesta fiind preluat de familie după ce a refuzat să fie transportat la spital.

Neamț. Un bărbat de 87 de ani a avut nevoie de ajutor după ce s-a rătăcit în pădurea din Poiana Teiului

În data de 02.09.2026, ca urmare a unei solicitări primite din partea IPJ Neamț, forțe și mijloace de intervenție din cadrul Gărzii nr 2 de Intervenție Poiana Teiului au intervenit în comuna Poiana Teiului pentru căutarea unei persoane rătăcite într-o zonă împădurită.

Persoana căutată, un bărbat în vârstă de 87 de ani, a fost găsită în albia pârâului Zahorna. Bărbatul a fost asistat medical de echipajul SMURD însă a refuzat transportul la spital, ulterior fiind preluat de membrii familiei”, conform ISU Neamț.

(G. S.)

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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