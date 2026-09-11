Neamț. Un bărbat ar fi vândut cu 8.000 de euro un autoturism închiriat

Un bărbat este cercetat de polițiștii nemțeni după ce ar fi vândut, cu 8.000 de euro, un autoturism pe care îl închiriase de la o societate comercială.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, autoturismul a fost închiriat în data de 23 mai 2026, în baza unui contract. Bărbatul avea drept de posesie și folosință asupra mașinii pentru o perioadă de numai cinci zile și era obligat să o restituie la data și ora stabilite în document.

Autovehiculul nu a mai fost predat societății comerciale, care a sesizat poliția.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Piatra-Neamț, mașina a fost găsită la imobilul unui alt bărbat din localitatea Humulești, orașul Târgu-Neamț. Acesta ar fi cumpărat autoturismul cu suma de 8.000 de euro chiar de la persoana care îl închiriase.

„Autovehiculul a fost găsit fără avarii vizibile și în stare bună de funcționare”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț. Mașina a fost restituită societății care o deținea.

În acest caz, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Piatra-Neamț continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru abuz de încredere.

Ioana Mărcuțianu