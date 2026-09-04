Neamț. Un bărbat a ajuns la urgențe după ce a căzut de pe bicicletă: Avea „1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat”

În după-amiaza zilei de joi, 3 septembrie, un bărbat s-a rănit după ce a căzut de pe bicicletă, „pe raza comunei Dumbrava Roșie, din direcția Izvoare către DN15”, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Acesta s-a dezechilibrat și „a căzut pe partea carosabilă”, iar ulterior a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Piatra-Neamț pentru a primi îngrijiri medicale.

De asemenea, conducătorul a fost testat cu aparatul etilometru care a indicat valoarea „de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

În prezent, autoritățile continuă cercetările „în cadrul unui dosar penal”, informează IPJ Neamț.

Nu a fost singura problemă pe DN15 – un bărbat de 83 de ani prins fără permis

Un bărbat, în vârstă de 83 de ani, care conducea pe DN 15, având direcția de mers Bacău−Piatra-Neamț, a fost prins în flagrant de către polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, când circula cu viteza de 81 km/h, în localitatea Costișa.

Conducătorul autovehiculului avea permisul de conducere „retras medical, în urma deciziei Serviciului Rutier Neamț din data de 27.08.2026”, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

În urma evenimentului, acestuia i s-a întocmit un dosar penal „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Ioana Mărcuțianu