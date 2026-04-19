Neamț. Accident pe DN15D. Un autoturism a ieșit de pe șosea, șoferul se află în spital!

Duminică, 19 aprilie 2026, în jurul orei 10:00, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15D, în comuna Bârgăuani.

Șoferul unui autoturism, septuagenar, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și mașina a părăsit partea carosabilă. În urma impactului, șoferul a suferit un posibil traumatism la spate, pentru care a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ.

Cu ajutorul tărgii lopată, pompierii au scos din autoturism un bărbat, care acuza dureri în zona în zona lombară. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 73 de ani, a fost preluat de echipajul SAJ și ulterior transportat la spital.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț