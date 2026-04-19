Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Accident pe DN15D. Un autoturism a ieșit de pe șosea, șoferul se află în spital!

de Croitoru Angela

Duminică, 19 aprilie 2026, în jurul orei 10:00, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15D, în comuna Bârgăuani.

Șoferul unui autoturism, septuagenar, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și mașina a părăsit partea carosabilă. În urma impactului, șoferul a suferit un posibil traumatism la spate, pentru care a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ.

Cu ajutorul tărgii lopată, pompierii au scos din autoturism un bărbat, care acuza dureri în zona în zona lombară. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 73 de ani, a fost preluat de echipajul SAJ și ulterior transportat la spital.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026”
FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026”
Articolul următor
Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15
Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15

Ultima ora

ACTUALITATE

FOTO. Proiectile din al doilea război mondial descoperite la Lețcani

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail...
BOTOȘANI

Video. Botoșani. Simona Țurcanu, polițist la Rutieră, pleacă în cea de-a treia misiune în Franța!

Simona Țurcanu, polițistă din cadrul Biroului Rutier Botoșani, "confirmă,...
INFRACȚIONAL

Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15

Continuă acțiunile întreprinse de forțele de ordine în week-end,...
SOCIAL

FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026”

Pompierii militari din ISU Iași participă, sâmbătă, 18 aprilie...
SPORT

L2 Victorie pentru FC Bacău, egal pentru CSM Ceahlăul și înfrângere pentru Politehnica Iași

FC Bacău a obținut o nouă victorie, în etapa...

Categorii

ACTUALITATE

FOTO. Proiectile din al doilea război mondial descoperite la Lețcani

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail...
BOTOȘANI

Video. Botoșani. Simona Țurcanu, polițist la Rutieră, pleacă în cea de-a treia misiune în Franța!

Simona Țurcanu, polițistă din cadrul Biroului Rutier Botoșani, "confirmă,...
INFRACȚIONAL

Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15

Continuă acțiunile întreprinse de forțele de ordine în week-end,...
SOCIAL

FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026”

Pompierii militari din ISU Iași participă, sâmbătă, 18 aprilie...
SPORT

L2 Victorie pentru FC Bacău, egal pentru CSM Ceahlăul și înfrângere pentru Politehnica Iași

FC Bacău a obținut o nouă victorie, în etapa...
SOCIAL

Bacău O femeie a murit într-un incendiu pornit de la o lumânare aprinsă!

Ziua de sâmbătă, 18 aprilie, a început cu un...
ACTUALITATE

Suceava. Acțiune BLOCADA la Vama: 16 polițiști -109 legitimați, 36 de amenzi în sumă de 14.000 de lei

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au organizat...
INFRACȚIONAL

Neamț Accident rutier la Gârcina. Un bărbat a ajuns pe patul de spital!

ACTUALIZARE: Potrivit ISU Neamț, bărbatul ”se afla căzut lângă...