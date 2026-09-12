SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Un autoturism a fost mistuit de foc – cauza a fost de natură electrică

de Sofronia Gabi

Un autoturism a fost cuprins de foc în seara de 11 septembrie, pe strada Izvoare din Piatra Neamț. Chiar dacă salvatorii au intervenit în cel mai scurt timp, mașina a fost distrusă în totalitate. Alarma a fost dată în jurul orei 18:00 iar la locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la un autoturism electric parcat, existând posibilitatea propagării la alte două autoturisme aflate în imediata apropiere. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușindu-se salvarea celor două autoturisme din apropiere. În urma incendiului autoturismul a ars în proporție și 70%. Cauza probabilă a producerii a incendiului a fost efectul termic al curentului electric”, anunță ISU Neamț. Din fericire evenimentul nu s-a soldat cu victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
În jumătate de oră, doi trotinetiști au fost implicați în accidente la Piatra Neamț și Târgu Neamț
În jumătate de oră, doi trotinetiști au fost implicați în accidente la Piatra Neamț și Târgu Neamț

Ultima ora

SOCIAL

În jumătate de oră, doi trotinetiști au fost implicați în accidente la Piatra Neamț și Târgu Neamț

Doi conducători de trotinete electrice au fost implicați în...
JUSTIŢIE

Suceava. Începe procesul în dosarul „fabrica de bani” – trei bărbați au fost trimiși în judecată

Procurorii DIICOT au finalizat ancheta și au trimis în...
INFRACȚIONAL

Drifturile, numai necazuri i-au adus unui șofer din Roman. Cascadoriile au dus la întocmirea unui dosar penal

În timp ce membrii unei patrule de poliție din...
SOCIAL

FOTO Zboruri la joasă înălțime și deplasări de tehnică militară în toată țara. Exerciţiul „BUREBISTA 26”

Forțele Aeriene Române anunță deplasări de tehnică militară și...
SOCIAL

Ploi și vijelii în județele Regiunii Nord-Est

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o atenționare...

Categorii