Neamț. Un autoturism a fost mistuit de foc – cauza a fost de natură electrică

Un autoturism a fost cuprins de foc în seara de 11 septembrie, pe strada Izvoare din Piatra Neamț. Chiar dacă salvatorii au intervenit în cel mai scurt timp, mașina a fost distrusă în totalitate. Alarma a fost dată în jurul orei 18:00 iar la locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la un autoturism electric parcat, existând posibilitatea propagării la alte două autoturisme aflate în imediata apropiere. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușindu-se salvarea celor două autoturisme din apropiere. În urma incendiului autoturismul a ars în proporție și 70%. Cauza probabilă a producerii a incendiului a fost efectul termic al curentului electric”, anunță ISU Neamț. Din fericire evenimentul nu s-a soldat cu victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)