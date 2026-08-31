Neamț. Trei persoane, printre care o minoră, rănite într-un accident pe DN17B

În seara zilei de duminică, 30 august, s-a produs un accident rutier în localitatea Poiana Teiului, pe DN17B, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Din cercetările efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bicaz a reieșit că un tânăr care conducea o motocicletă, din direcția Farcașa către Petru Vodă, a intrat în coliziune cu o altă motocicletă, condusă de un tânăr care circula în fața sa și care oprise la o trecere pentru pietoni.

Totodată, primul motociclist a acroșat o minoră în vârstă de 13 ani, angajată în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal.

În urma accidentului, cei doi motocicliști și minora au fost răniți. De asemenea, cele două vehicule au fost avariate.

Cei doi conducători de motociclete au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

Ioana Mărcuțianu