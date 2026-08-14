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Neamț. Tragedie la Stănița – bărbat găsit decedat în curtea locuinței

de Sofronia Gabi

Polițiștii nemțeni investighează cauzele și condițiile în care un localnic din Stănița și-a pierdut viața. Tragedia a avut loc pe 13 august și a fost anunțată prin apel la numărul unic de urgență 112 de către sora victimei.

La data de 13 august a.c., ora 09:42, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 46 de ani, din localitatea Stănița, cu privire la faptul că fratele său, în vârstă de 60 de ani, din aceeași localitate, a fost găsit decedat în curtea locuinței, prezentând urme de spânzurare”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Corpul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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