Un bărbat de 45 de ani, din localitatea Ion Creangă a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident soldat cu decesul unui localnic de 50 de ani. Acesta din urmă a căzut de pe sistemul de atașare a echipamentelor agricole la tractor, în timp ce utilajul era în mers. Cercetările au stabilit că cel care conducea tractorul era sub influența băuturilor alcoolice, nu avea permis de conducere, iar tractorul era sustras. Tragedia a avut loc pe 19 iulie, în jurul orei 21:30, pe strada Ștefan cel Mare din localitatea menționată.

„Ajuns la intersecția cu strada Fântânilor, ar fi efectuat viraj la stânga, pasagerul dezechilibrându-se și căzând pe partea carosabilă. Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul pasagerului. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că bărbatul de 45 de ani nu posedă permis de conducere, pentru nici o categorie de vehicule, vehiculul fiind sustras în scopul folosinței”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind o concentrație de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore, cel aflat la volan fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fără permis de conducere, furt în scop de folosință și ucidere din culpă. Pe 20 iulie suspectul a fost pus sub control judiciar și are de respectat mai multe obligații, altfel poate ajunge după gratii.

(G. S.)