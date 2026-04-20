SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Tragedie la Crăcăoani. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost prins sub o autoutilitară

de Popa Denisa

Un accident grav s-a produs în jurul orei 13:30 pe strada nr. 33 din comuna Crăcăoani, județul Neamț, unde un bărbat a fost acroșat și prins sub o autoutilitară.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de la SVSU Crăcăoani, Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și prim ajutor, Serviciul de Ambulanță Județean și polițiștii. Ulterior, a fost trimis și un echipaj SMURD TIM de la Piatra Neamț.

Pompierii au acționat pentru scoaterea victimei de sub autoutilitară, folosind echipamentele de descarcerare.

Bărbatul, inconștient, a fost predat echipajului de la SAJ care a început imediat manevrele de resuscitare. Bărbatul în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost preluat de echipajul SMURD TIM care a continuat manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestuia”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Botoșani. Vitezomani amendați în cadrul acțiunii ROADPOL – SPEED: 433 de amenzi, recordul de viteză înregistrat -151 km/h în localitate!
Articolul următor
Șofer prins la semafor pe roșu, surprins încercând să ofere 500 de euro mită polițiștilor din Roman
Ultima ora

Categorii