Neamț. Tragedie la Crăcăoani. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost prins sub o autoutilitară

Un accident grav s-a produs în jurul orei 13:30 pe strada nr. 33 din comuna Crăcăoani, județul Neamț, unde un bărbat a fost acroșat și prins sub o autoutilitară.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de la SVSU Crăcăoani, Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și prim ajutor, Serviciul de Ambulanță Județean și polițiștii. Ulterior, a fost trimis și un echipaj SMURD TIM de la Piatra Neamț.

Pompierii au acționat pentru scoaterea victimei de sub autoutilitară, folosind echipamentele de descarcerare.

„Bărbatul, inconștient, a fost predat echipajului de la SAJ care a început imediat manevrele de resuscitare. Bărbatul în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost preluat de echipajul SMURD TIM care a continuat manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestuia”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

