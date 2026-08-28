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Neamț. Tragedie la Borlești – un bărbat a decedat după ce a căzut de pe bicicletă

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație mai puțin obișnuit, soldat cu decesul unei persoane, a avut loc pe 27 august, în Borlești. Evenimentul nedorit a fost anunțat în jurul prânzului reclamându-se faptul că un biciclist s-a dezechilibrat și a căzut în afara carosabilului.

La data de 27 august a.c., în jurul orelor 12:00, în timp ce un bărbat de 61 de ani, din Borlești, circula pe bicicleta pe strada Bistriței, din comuna Borlești, din direcția Piatra-Neamț către Tazlău, acesta s-ar fi dezechilibrat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi căzut în afara părții carosabile. În urma evenimentului, bărbatul a decedat”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Cauza decesului urmează a fi stabilită în urma efectuării autopsiei medico-legale. A fost deschisă o anchetă care va determina cauzele și condițiile care au dus la producerea tragediei.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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