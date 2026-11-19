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Un bărbat în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident produs marți, 18 noiembrie, în localitatea Rediu. Acesta a fost lovit de o autoutilitară în timp ce se afla pe carosabil. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în jurul orei 17:30. Un bărbat de 36 de ani, din Rediu, care efectua o manevră de mers înapoi și întoarcere cu autoutilitara, ar fi surprins și acroșat pietonul.

„În urma impactului pietonul a decedat. După producerea accidentului, conducătorul auto ar fi mutat autoutilitara, parcând-o în curtea unui imobil, fără acordul polițiștilor. Conducătorul auto a fost testat pentru determinarea prezenței în organism a substanțelor psihoactive și alcool, rezultatele fiind negative”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

Denisa POPA