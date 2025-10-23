JUSTIŢIEACTUALITATENEAMȚ

Neamț: toate instanțele și-au reluat activitatea în regim normal

de Vlad Bălănescu

Neamț: toate instanțele și-au reluat activitatea în regim normalDupă două luni în care instanțele de judecată au judecat doar cauzele considerate urgente, magistrații au reluat activitatea în regim normal. Măsura a fost dispusă în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor care au avut loc după ce Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale prevederile referitoare la pensiile magistraților (amănunte aici). Tribunalul Neamț și judecătoriile din Roman, Târgu Neamț și Bicaz au constituit adunările generale încă din 21 octombrie, reluarea activității fiind decisă cu începere din ziua următoare.

Ultima instanță unde au fost făcute demersurile pentru reunirea judecătorilor și votul referitor la protest a fost Judecătoria Piatra neamț. Magistrații s-au întrunit pe 22 octombrie și au luat aceeași hotărâre precum colegii de la celelalte patru instanțe. „Suspendarea măsurilor adoptate prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamț nr. 5/I/A/7 din data de 26.08.2025 și reluarea judecării tuturor cauzelor, începând cu data de 23 octombrie 2025”, se arată în hotărârea Adunării generale a judecătorilor de la Judecătoria Piatra Neamț.

Magistrații solicită Consiliului Superior al Magistraturii demersuri Solicitarea pentru normarea muncii, reevaluarea schemelor de personal raportat la volumul de activitate al fiecărei instanțe, completarea schemelor de personal atât în rândul judecătorilor, dar și în rândul personalului auxiliar de specialitate; demersuri pentru demararea concursurilor de accedere în profesie; consultări și propuneri de modificări ale legilor actuale ale justiției, inclusiv proiectele de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu „în vederea asimilării unei perioada suplimentare pentru fiecare an de activitate în care judecătorii și-au desfășurat activitatea în condiții de supraîncărcare, cu scheme incomplete, fără a se acorda o remunerare suplimentară sau timp liber compensatoriu, până la normarea activității”, anunță Judecătoria Piatra Neamț pe portalul instanței.

Au renunțat la proteste și procurorii de la parchetele de pe lângă instanțele menționate, precum și magistrații din cadrul Curții de Apel Bacău, de cadrul căreia fac parte toate instanțele din Neamț. Reamintim că magistrații au demarat proteste și au judecat doar cauzele urgente după ce Guvernul Bolojan a anunțat inițierea normelor referitoare la creșterea etapizată a vârstei de pensionare a magistraților și limitarea pensiilor la 70% din venit (amănunte aici).

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
