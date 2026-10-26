Neamț. Tentativă de dare de mită fără succes în Urecheni

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au refuzat o sumă de bani de la un conducător auto, după ce acesta din urmă a încălcat marcajul continuu simplu care despărțea sensurile de mers, pe DN 15 B, în localitatea Timișești, arată un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Din observațiile forțelor de ordine, care se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, „un bărbat de 63 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism ce tracta o remorcă”, cu direcția de deplasare Timișești spre orașul Târgu-Neamț, a „efectuat manevra de depășire a unui alt autoturism, prin această manevră încălcând marcajul continuu simplu” care despărțea sensurile de mers.

După ce polițiștii l-au informat despre regula încălcată, despre măsura care urmează să-i fie aplicată, „respectiv reținerea permisului de conducere pentru 60 de zile”, șoferul le-a oferit acestora „o sumă de bani, pentru a nu lua măsurile legale”.

„Șoferul le-a oferit un fâșic de bani, ei nu au pus mâna pe el să vadă cât și cum”, spune Ramona Cioflu, inspector principal de poliție și purtător de cuvânt al IPJ Neamț. Au filmat cu body cam-ul, au refuzat categoric suma de bani „și au anunțat imediat Serviciul Județean Anticorupție Neamț”.

În urma evenimentului, s-a dispus reținerea permisului de conducere pentru 60 de zile și „eliberarea dovezii cu drept de circulație 15 zile”, mai arată comunicatul.