Neamț: Tânără bătută crunt în urma unui conflict pornit din gelozie

Un mesaj primit pe e-mailul redacției, însoțit de mai multe fotografii șocante cu o tânără desfigurată, a generat o scurtă investigație, cu un scop precis: acela de a arăta nivelul de siguranță publică în zone considerate mai puțin sigure din Piatra-Neamț. Potrivit celor relatate, un conflict minor a degenerat într-o agresiune între două tinere. Incidentul a avut loc pe 9 martie și, conform declarațiilor victimei, totul ar fi pornit de la faptul că femeia care a lovit-o ar fi fost părăsită de concubin pentru ea.

Rămasă fără concubin, femeia ar fi vrut să se răzbune, iar în după-amiaza zilei de 9 martie, însoțită de alte persoane, ar fi mers la locuința victimei și ar fi bătut-o. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată că tânăra a fost căutată acasă de agresori, dar și momentul intervenției oamenilor legii, care au efectuat cercetarea la fața locului, precum și intervenția paramedicilor, care au transportat-o pe victimă la spital. În urma incidentului, tânăra a ajuns la UPU Piatra-Neamț, unde a rămas internată aproape 48 de ore.

„Pe 9 martie, după-amiază, eram acasă, iar femeia, însoțită de mai multe rude, a intrat în casă, m-a tras din tocul ușii și m-a lovit, atât pe mine, cât și pe bona fetiței mele. Am cerut ajutor la poliție și au zis că vin, dar între timp am primit amenințări că îmi omoară fetița de 6 ani. M-am dus spre locul de joacă, unde era fata mea, moment în care femeia a scos din mâneca hainei un par cu care m-a lovit în cap și peste corp. Fratele ei m-a lovit cu pumnii și picioarele până am căzut jos, apoi el mă ținea, iar ea mă lovea”, a declarat victima agresiunii, care a suferit leziuni vindecabile în 15 zile de îngrijiri medicale.

Aceasta a mai relatat că a chemat ambulanța pentru că avea capul spart și nasul lovit, fiind agresată și în zona feței. A rămas internată în spital până a doua zi, timp în care ar fi fost vizitată de agresori, care doreau ca ea să-și retragă plângerea depusă la poliție. Între timp, a obținut un ordin de protecție emis de IPJ Neamț, dar și un altul, pe cale judecătorească, iar conform susținerilor sale, agresoarea va fi monitorizată cu o brățară electronică. Femeia a spus că îi este frică să mai stea la locuința din Speranța și s-a mutat într-o altă locație. Totul după ce, în urma incidentului, agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore, iar la expirarea perioadei a fost eliberată.

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat altercația, iar cercetările se desfășoară în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de amenințare și loviri sau alte violențe. „La data de 9 martie a.c., Poliția Municipiului Piatra-Neamț a fost sesizată, prin plângere, de o tânără de 22 de ani, din Piatra-Neamț, cu privire la faptul că, în datele de 8 și 9 martie, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către o tânără de 20 de ani și un bărbat de 37 de ani, fiind lovită cu un obiect contondent de către tânăra de 20 de ani. În urma administrării probatoriului, la aceeași dată, a fost dispusă măsura reținerii față de tânăra de 20 de ani, pentru 24 de ore. De asemenea, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26 din anul 2024”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț. (G. S.)