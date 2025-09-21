Neamț. Tânăr reținut după un accident mortal. Este acuzat că ar fi fugit de la locul faptei

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Mărgineni, a fost reținut de polițiști după ce a lovit mortal cu mașina un bărbat și a părăsit locul accidentului.

Accidentul s-a produs pe data de 20 septembrie, în jurul orei 8:30, pe drumul județean DJ 157, în afara localității Izvoare. Polițiștii au fost alertați după ce un trecător a observat trupul unui bărbat prăbușit pe marginea drumului. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă, un bărbat de 67 de ani din Piatra Neamț, fiind declarat decesul.

Verificările efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț și Biroului Rutier Piatra Neamț au dus la concluzia că victima fusese lovită de un autoturism al cărui șofer a fugit imediat după producerea impactului.

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să îl identifice pe suspect în județul Iași. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Potrivit IPJ Neamț: „în incinta unui centru comercial din Piatra-Neamț, a fost identificat autoturismul implicat în evenimentul rutier, care prezenta avarii specifice”.

Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Denisa POPA

Video: IPJ Neamț