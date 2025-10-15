Neamț. Tânăr reținut după ce a încălcat condițiile arestului la domiciliu

Un tânăr de 20 de ani, din localitatea Ion Creangă, a fost reținut pentru 24 de ore și a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de evadare pentru că nu a respectat condițiile arestului la domiciliu. S-a întâmplat pe 14 octombrie când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă s-au sesizat din oficiu pentru comiterea infracțiunii menționate.

„În fapt, în noaptea de 13 octombrie a.c., la ora 23:50, cu ocazia controlului efectuat la domiciliul unde acesta era plasat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, s-a constatat faptul că acesta a părăsit imobilul, nefiind identificat la domiciliu, încălcând astfel din nou măsura arestului la domiciliu”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, suspectul urmând a fi prezentat în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman cu propunere de luare a unei măsuri preventive.