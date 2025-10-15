Neamț. Tânăr reținut după ce a încălcat condițiile arestului la domiciliu

Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
de Sofronia Gabi

Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din NeamțUn tânăr de 20 de ani, din localitatea Ion Creangă, a fost reținut pentru 24 de ore și a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de evadare pentru că nu a respectat condițiile arestului la domiciliu. S-a întâmplat pe 14 octombrie când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă s-au sesizat din oficiu pentru comiterea infracțiunii menționate.

În fapt, în noaptea de 13 octombrie a.c., la ora 23:50, cu ocazia controlului efectuat la domiciliul unde acesta era plasat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, s-a constatat faptul că acesta a părăsit imobilul, nefiind identificat la domiciliu, încălcând astfel din nou măsura arestului la domiciliu”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, suspectul  urmând a fi prezentat în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

