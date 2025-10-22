Tragedie din cauza unei avarii la apă! - Ambulanța
Neamț. Tânăr rănit într-un accident de muncă pe un drum forestier

de Popa Denisa

Neamț. Tânăr rănit într-un accident de muncă pe un drum forestierUn tânăr în vârstă de 25 de ani, din Bicazu Ardelean, a fost rănit marți, 21 octombrie, în timp ce se afla la muncă pe un drum forestier din localitatea Tazlău. Potrivit IPJ Neamț, incidentul s-a petrecut în jurul orei 10:30, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, după ce cazul a fost semnalat prin numărul 112.

Tânărul, angajat al unei societăți comerciale, a fost rănit și a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile au informat Inspectoratul Teritorial de Muncă, care urmează să efectueze verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru neluarea sau nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru vătămare corporală din culpă.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
