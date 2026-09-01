Neamț. Tânăr fără permis, arestat preventiv pentru un accident cu un rănit la Sagna

Un accident rutier a avut loc duminică, 30 august, pe DJ207D, în afara localității Sagna, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Investigația Poliției municipiului Roman a scos la iveală faptul că doi tineri au condus, pe rând, un autoturism, pe traseul Buhonca – Sagna iar unul din ei a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind „partea carosabilă prin dreapta sensului său de mers” și s-a răsturnat în șanțul betonat de pe marginea drumului.

În urma impactului, șoferul, care „nu deține permis de conducere”, nu a fost rănit, însă celălalt tânăr, pasager în același autovehicul, a fost transportat la spital. De asemenea, în urma testelor pentru depistarea consumului de alcool, respectiv de substanțe interzise, șoferul a avut un rezultat de „1,03 mg/L alcool pur în aerul expirat”, iar pasagerul prezenta „indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive”. IPJ precizează că deși aceast fapt nu reprezintă „probă în cadrul dosarului penal, bărbatul a fost transportat la spital unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei și a consumului unor substanțe interzise”.

Tânărul aflat la volan, responsabil de producerea accidentului, a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Roman care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ioana Mărcuțianu