Bărbat arestat pentru furt calificat după mai multe spargeri
ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Neamț. Tânăr fără permis, arestat preventiv pentru un accident cu un rănit la Sagna

de Sofronia Gabi

Un accident rutier a avut loc duminică, 30 august, pe DJ207D, în afara localității Sagna, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Investigația Poliției municipiului Roman a scos la iveală faptul că doi tineri au condus, pe rând, un autoturism, pe traseul Buhonca – Sagna iar  unul din ei a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind „partea carosabilă prin dreapta sensului său de mers” și s-a răsturnat în șanțul betonat de pe marginea drumului.

În urma impactului, șoferul, care „nu deține permis de conducere”, nu a fost rănit, însă celălalt tânăr, pasager în același autovehicul, a fost transportat la spital. De asemenea, în urma testelor pentru depistarea consumului de alcool, respectiv de substanțe interzise, șoferul a avut un rezultat de „1,03 mg/L alcool pur în aerul expirat”, iar pasagerul prezenta „indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive”. IPJ precizează că deși aceast fapt nu reprezintă „probă în cadrul dosarului penal, bărbatul a fost transportat la spital unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei și a consumului unor substanțe interzise”.

Tânărul aflat la volan, responsabil de producerea accidentului, a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Roman care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Neamț. Activități de prevenție și de control intensificate în septembrie
Neamț. Activități de prevenție și de control intensificate în septembrie

Ultima ora

SOCIAL

Neamț. Activități de prevenție și de control intensificate în septembrie

Începând din 7 septembrie, polițiștii rutieri își vor intensifica...
SOCIAL

Operațiunea europeană SPEED ajunge în Neamț

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț...
ADMINISTRAȚIE

Cardul de sănătate va putea fi folosit și după data de 1 septembrie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că persoanele...
ACTUALITATE

Ploi în toată țara! ANM anunță averse, descărcări electrice, izolat grindină!

Meteorologii Administrației Naționale anunță o zi de marți (1...
SOCIAL

Bălțătești-Neamț. O femeie a suferit arsuri pe 30% din corp, într-un incendiu cauzat de o lumânare

În zorii zilei de luni, 31 august, o lumânare...

Categorii

SOCIAL

Neamț. Activități de prevenție și de control intensificate în septembrie

Începând din 7 septembrie, polițiștii rutieri își vor intensifica...
SOCIAL

Operațiunea europeană SPEED ajunge în Neamț

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț...
ADMINISTRAȚIE

Cardul de sănătate va putea fi folosit și după data de 1 septembrie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că persoanele...
ACTUALITATE

Ploi în toată țara! ANM anunță averse, descărcări electrice, izolat grindină!

Meteorologii Administrației Naționale anunță o zi de marți (1...
SOCIAL

Bălțătești-Neamț. O femeie a suferit arsuri pe 30% din corp, într-un incendiu cauzat de o lumânare

În zorii zilei de luni, 31 august, o lumânare...
INFRACȚIONAL

Accident în Neamț: tânăr de 22 de ani arestat preventiv după un accident cu un pasager rănit

Un tânăr de 22 de ani din comuna Sagna...
ADMINISTRAȚIE

28 de unități din N-E țării încep școala cu WC-ul în fundul curții!

28 de grădinițe și școli din patru județe ale...
INFRACȚIONAL

Neamț. Bărbat arestat preventiv pentru viol și alte infracțiuni

O femeie din localitatea Grințieș a fost victima unei...