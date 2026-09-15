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Neamț. Tânăr din Bacău, prins în flagrant, când fura dintr-un autoturism

de Ioana Mărcuțianu

Luni, 14 septembrie, la prânz, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț a prins în flagrant un tânăr din Bacău care încerca „să sustragă din autoturisme bunuri sau bani”.

Suspectul a fost văzut pătrunzând într-un autovehicul de o persoană care a sesizat Poliția municipiului Piatra-Neamț prin apel la 112, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin intermediul unui comunicat.

În urma evenimentului, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt, iar tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ioana Mărcuțianu

FOTO: Imagine generică

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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