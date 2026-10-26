Neamț. Tânăr de 23 de ani, fără permis, rănit în urma unui accident rutier. Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Un tânăr în vârstă de 23 de ani care circula fără permis, cu un motociclu neînregistrat, a fost rănit într-un accident rutier produs duminică, 25 octombrie 2026, la prânz, pe strada 1 Mai din Târgu-Neamț.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț, care s-au deplasat la fața locului, au descoperit că băiatul, originar din Târgu-Neamț, a „pierdut controlul asupra direcției de deplasare”, în timp ce mergea cu un motociclu, pe strada 1 Mai și a intrat, în acest fel, „în coliziune cu un autoturism, care circula din sens opus, condus de un bărbat de 44 de ani, din Cluj”, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

În urma accidentului, tânărul a fost rănit, însă a refuzat „transportul la unitatea spitalicească”.

Din cercetările forțelor de ordine, a reieșit că deși niciunul dintre conducători nu a avut rezultate pozitive atunci când au fost testați etiloscopic, tânărul de 23 de ani nu deținea permis de conducere, „pentru nicio categorie de autovehicule”, iar vehiculul utilizat nu era înmatriculat/înregistrat și „folosea un număr de înmatriculare fals”.

A fost întocmit un dosar penal pentru „săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea pe drumul public a unui autovehicul neînmatriculat/neînregistrat, cu număr fals de înmatriculare și fără a deține permis de conducere”.

Ioana Mărcuțianu