Neamț. Tânăr de 21 de ani, dispărut de două zile de acasă

Eduard Mirt, în vârstă de 21 de ani, este dispărut de acasă de joi, 17 septembrie 2026.

Acesta a plecat în mod voluntar de la locuința sa din satul Pildești, comuna Cordun și nu s-a mai întors acasă nici până în prezent, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin intermediul unui comunicat.

Tânărul era îmbrăcat cu un tricou negru, un hanorac de aceeași culoare, niște pantaloni de trening lungi gri și purta pantofi sport de culoare neagră cu talpă albă.

Eduard este român, născut în municipiul Roman, are o înălțime de 1 m 75, o greutate de 80 kg, are o conformație atletică și ochii albaștrii.