Neamț. Știre actualizată. „Descoperire macabră la Alexandru cel Bun”

Actualizare. Cadavrul descompus găsit în toaleta din curtea imobilului este posibil să fie al verișorului femeii în vârstă de 37 de ani care a sesizat organele competente, prin apel la numărul unic de urgență 112, în după amiaza zilei de sâmbătă, 31 octombrie 2026, arată informațiile oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Din informațiile autorităților, bărbatul de 49 „este dat dispărut de un an și jumătate”.

Cercetările polițiștilor au scos la iveală faptul că în după amiaza de sâmbătă, 31 octombrie 2026, femeia împreună cu soțul acesteia „au venit la domiciliul mamei lor, din com. Alexandru cel Bun și, după ce în prealabil au purtat discuții despre dispariția verișorului lor, au mers în spatele curții acestuia pentru a culege nuci. Aceștia au observat o gaură în spatele toaletei, în care se afla un articol de vestimentație”, moment în care au alertat autoritățile.

Echipajul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Petrodava” al județului Neamț, care era deja prezent la fața locului, „a extras din fosă un cadavru uman, în stare avansată de descompunere”.

În urma evenimentului, a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea „infracțiunii de ucidere din culpă”.

Știre inițială

Rămășițele umane au fost descoperite în toaleta din spatele casei într-o gospodărie din localitatea Alexandru cel Bun. S-a întâmplat în după amiaza de 31 octombrie, fiind anunțați oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Conform datelor oficiale deocamdată nu a fost stabilită identitatea persoanei. Urmează ca necropsia să aducă dovezi în urma cărora să se poată identifica cu exactitate cauza și momentul decesului, iar cercetările ulterioare să ducă la identificarea persoanei.

Este foarte probabil ca rămășițele să aparțină proprietarului locuinței, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care a fost dat dispărut încă de anul trecut.

Vom reveni cu amănunte.