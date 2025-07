Direcția Județeană de Sănătate Publică desfășoară o campanie de informare, educare și conștientizare dedicată promovării sănătății reproducerii. Acțiunea are loc în perioada iulie – august și are ca scop creșterea nivelului de informare și susținerea deciziilor responsabile privind sănătatea sexuală și reproductivă, în special în rândul tinerilor, prin promovarea comportamentelor preventive, utilizarea metodelor contraceptive moderne și accesarea serviciilor de planificare familială, în vederea evitării infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite. Se are în vedere și creșterea gradului de informare și conștientizare a femeilor însărcinate și a celor care doresc să devină mame cu privire la importanța consultului medical/ginecologic și a îngrijirilor prenatale, precum și asupra aspectelor care contribuie la o sarcină fără risc și o naștere în condiții de siguranță.

Statisticile pentru anul trecut sunt îngrijorătoare. „În județul Neamț în anul 2024 au fost înregistrate:

14 cazuri noi de HIV;

cazuri de sifilis recent (primar, secundar) 5 din care 3 în mediul urban și 2 în mediul rural;

cazuri de sifilis tardiv 7 din care 1 urban și 6 rural;

au fost înregistrate un număr de 366 avorturi la cerere în spitale și în cabinete de obstetrică-ginecologie private din care 41 la grupa de vârstă 15-19 ani;

un număr de 175 gravide: la grupa de vârstă sub 15 ani total 7 (2 urban și 5 rural) la grupa de vârstă 15-19 ani total 168 (46 urban și 122 rural) ”, conform DSP Neamț.



Sursa citată mai arată că orice consult la medicul de familie și la medicul specialist vor face ca orice problemă din perioada sarcinii sau nașterii, să fie prevenite și/sau gestionate corect, astfel încât bebelușul și familia acestuia să se bucure de momente frumoase împreună. Campania se adresează următoarelor grupuri țintă: adolescenții și tinerii (15–19 ani); femeile însărcinate și partenerii acestora; femeilor aparținând grupurilor aflate în situații de vulnerabilitate și din comunități dezavantajate; profesioniștilor din domeniul asistenței medicale primare.

