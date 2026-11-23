ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

În cursul zilei de duminică, 22 noiembrie 2026, o femeie în vârstă de 33 de ani din satul Bozieni și-a reclamat soțul, prin apel la 112, declarând că „a fost agresată” de acesta, potrivit informațiilor dintr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Investigațiile polițiștilor, din cadrul Secției de Poliție Rurală a comunei Ion Creangă, au scos la iveală faptul că în timp ce femeia se afla, împreună cu soțul ei, în vârstă de 45 de ani, „la locuința de domiciliu”, „pe fondul geloziei”, între cei doi s-a „iscat un conflict verbal” care a degenerat, „bărbatul lovind-o pe soția lui cu un clește metalic în zona capului”. În urma loviturii brutale, femeia și-a pierdut cunoștința și a fost transportată la „o unitate medicală, pentru a primi îngrijiri medicale”.

Față de soțul acesteia, ca urmare a administrării probatoriului, s-a luat măsura preventivă de reținere pentru 24 de ore.