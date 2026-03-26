FOTO. Neamț. Șoferul unui camion a leșinat la volan și a intrat într-un gard

Un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care conducea o autoutilitară încărcată cu scânduri a avut o stare de rău, și-a pierdut cunoștința pentru câteva clipe, moment în care camionul a ieșit de pe șosea și a intrat într-un gard. Accidentul a avut loc pe Drumul Național 15, în satul Bradu, din comuna Grințieș, joi, 26 martie, în jurul orei 16:00.

În urma impactului cu gardul, câteva scânduri au străpuns parbrizul autocamionului, chiar în dreptul șoferului, însă bărbatul a avut norocul să nu fie lovit de aceastea.

„În această după-amiază, în jurul orei 16:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15, în satul Bradu din comuna Grințieș. O autoutilitară în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă și a lovit un gard. În urma impactului o scândură din gard a spart parbrizul.

La locul solicitării s-au deplasat un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor din cadrul Gărzii nr 2 de Intervenție Poiana Teiului, un echipaj cu ambulanță de la SAJ Ceahlău și un echipaj de la IPJ.

Echipajul de la SAJ a evacuat din interiorul autovehiculului un bărbat în vârstă de 45 de ani, conștient. Acesta a fost evaluat medical și ulterior transportat la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SAJ Neamț, Radu Roibu, șoferul a fost preluat de colegii săi de la SAJ Ceahlău conștient, „fără răni produse în urma accidentului, însă acuzând o stare de lipotimie după acea sincopă, și a fost transportat la o unitate medicală pentru un control neurologic ce va determina ce anume a determinat starea temporară de inconștiență”.

Angela Croitoru