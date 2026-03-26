FOTO. Neamț. Șoferul unui camion a leșinat la volan și a intrat într-un gard

de Vlad Bălănescu

Un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care conducea o autoutilitară încărcată cu scânduri a avut o stare de rău, și-a pierdut cunoștința pentru câteva clipe, moment în care camionul a ieșit de pe șosea și a intrat într-un gard. Accidentul a avut loc pe Drumul Național 15, în satul Bradu, din comuna Grințieș, joi, 26 martie, în jurul orei 16:00.

În urma impactului cu gardul, câteva scânduri au străpuns parbrizul autocamionului, chiar în dreptul șoferului, însă bărbatul a avut norocul să nu fie lovit de aceastea.

„În această după-amiază, în jurul orei 16:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15, în satul Bradu din comuna Grințieș. O autoutilitară în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă și a lovit un gard. În urma impactului o scândură din gard a spart parbrizul.

La locul solicitării s-au deplasat un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor din cadrul Gărzii nr 2 de Intervenție Poiana Teiului, un echipaj cu ambulanță de la SAJ Ceahlău și un echipaj de la IPJ.

Echipajul de la SAJ a evacuat din interiorul autovehiculului un bărbat în vârstă de 45 de ani, conștient. Acesta a fost evaluat medical și ulterior transportat la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SAJ Neamț, Radu Roibu, șoferul a fost preluat de colegii săi de la SAJ Ceahlău conștient, „fără răni produse în urma accidentului, însă acuzând o stare de lipotimie după acea sincopă, și a fost transportat la o unitate medicală pentru un control neurologic ce va determina ce anume a determinat starea temporară de inconștiență”.

http://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Simulare de dezastru la Salina Târgu-Ocna: cum reacționează autoritățile când subteranul devine o capcană
