Neamț. Șoferi prinși băuți la volan într-o singură zi. Unii aveau alcoolemii ridicate, alții nu aveau dreptul să conducă

Ziua de sâmbătă, 28 martie a adus o serie de intervenții ale polițiștilor rutieri din județul Neamț, care au depistat, în doar câteva ore, mai mulți șoferi aflați în afara legii – fie sub influența alcoolului, fie fără drept de a conduce.

Primul caz a fost înregistrat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna, care au depistat în trafic, pe DN 15D, în localitatea Gâdinți, un tânăr de 25 de ani, din Bozieni. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

În aceeași zi, în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au oprit în trafic, pe DN15D, în localitatea Girov, un bărbat de 48 de ani. Rezultatul etilotestului a indicat o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, una considerabil peste limita penală. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal.

Seara, în jurul orei 19:40, polițiștii Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au tras pe dreapta un autoturism care circula pe direcția Pipirig–Pluton, în localitatea Pluton. La volan se afla o femeie de 47 de ani, din Pipirig. Testarea a indicat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia este cercetată penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Tot în cursul serii, la ora 21:42, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Târgu-Neamț au oprit un autoturism pe DC 10, în Agapia. La volan se afla un tânăr de 24 de ani, din localitate. Deși alcoolemia indicată de aparat a fost de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, verificările au scos la iveală o problemă mai gravă: acesta avea permisul de conducere suspendat. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
