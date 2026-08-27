Neamț: Șofer prins băut după ce ar fi provocat un accident și a plecat de la locul faptei

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Roman, este cercetat penal după ce ar fi provocat un accident pe strada Vasile Lupu și ar fi părăsit locul evenimentului. Polițiștii l-au identificat aproximativ o oră mai târziu, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Accidentul a fost sesizat la Poliția municipiului Roman în noaptea de 27 august, în jurul orei 00:06. Din primele verificări a reieșit că bărbatul conducea un autoturism pe strada Vasile Lupu și, în timpul unei manevre de depășire a unui alt autoturism staționat parțial pe partea carosabilă, ar fi intrat în coliziune cu acesta.

În urma impactului, autoturismul staționat ar fi fost proiectat într-un alt vehicul aflat, de asemenea, în staționare. După producerea accidentului, șoferul ar fi părăsit locul faptei. Acesta a fost identificat de polițiști aproximativ o oră mai târziu.

„Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, conducătorul auto prezenta leziuni, fiind transportat la o unitate medicală. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Denisa POPA