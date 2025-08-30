Fosta clădire a Primăriei Oniceni, din satul centru de comună cu același nume, de lângă școală, a fost consolidată și modernizată. Joi, 28 august a fost făcută recepția lucrărilor.

„Serviciul de Evidența Populației din subordinea primăriei va deservi o populație de aproximativ 10.000 de locuitori din comunele Oniceni, Valea Ursului și Bozieni. Clădirea arată foarte bine, sunt condiții bune atât pentru cei trei angajați care vor lucra acolo, pentru care organizăm concurs, cât mai ales pentru populația pe care o vor deservi. În acest moment urmează să facem achiziția de mobilier, iar din această toamnă vom deschide noul sediu”, a declarat primarul comunei Oniceni, Bogdan Duminică.

A.C.