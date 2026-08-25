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Neamț. Secretarul general la PSD renunța la funcția de consilier județean pentru un post bine plătit

de Valentin Balanescu

PSD Neamț, una dintre filialele respectabile ale partidului la nivel de țară, primește un semnal destul de ciudat din partea secretarului general al partidului, tânărul Vlad Gregorian. Ales în funcția de consilier județean, pe listă, evident, a ajuns rapid la cabinetul președintelui Daniel Harpa. Nu se cunosc exact rezultatele muncii sale la partid, în afară de postările tradiționale pe Facebook e greu să o cuantifice cineva, dar, în acest moment, când se pune problema incompatibilității sale, a ales, surprinzător, să renunțe la funcția de consilier județean și să rămână în funcția plină de greutate de șef la ușa președintelui. Este drept că salariul aici este mult mai mare decât indemnizația, nu mai ai probleme de incompatibilitate și nu ți se poate reproșa nimic.

Trebuie remarcată liniștea și asumarea cu care a fost luată această decizie foarte grea. Mesajul, tot pe Facebook, este fără echivoc, funcțiile sunt trecătoare, contează ce faci pentru oameni.Neamț. Secretarul general la PSD renunța la funcția de consilier județean pentru un post bine plătit

Mesajul este binevenit, altfel multă lume ar fi crezut că a fost aleasă liniștea financiară, banii, în detrimentul unei indemnizații meschine față munca depusă în votarea – de multe ori online- a proiectelor de hotărâri.

Valentin Bălănescu

Autor:

Valentin Balanescuhttps://zch.ro/
Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
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