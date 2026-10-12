Sursă foto: Google Maps
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Neamț. Se extinde rețeaua de apă potabilă pe 4 străzi din orașul Bicaz pe bază de parteneriat Primărie-Apa Serv

de Ioana Mărcuțianu

Deoarece proprietarul rețelei de apă nu are bani să facă o investiție de extindere, iar operatorul nu are nici el posibilități financiare în acest sens, la Bicaz s-a ajuns la un acord care rezolvă, cel puțin parțial, problema: Primăria cumpără materialele necesare, iar Apa Serv face lucrarea.

Neamț. Se extinde rețeaua de apă potabilă pe 4 străzi din orașul Bicaz pe bază de parteneriat Primărie-Apa Serv
Strada Crăsniței, Sursă foto: Google Maps

Acest acord va permite extinderea rețelei pe străzile Crăsniței, Dorului, Uzinei și Muncii, din orașul Bicaz, care vor putea beneficia de apă potabilă în curând.

În acest moment, lucrările sunt aproape finalizate pe străzile Dorului și Uzinei, iar cele de pe străzile Crăsniței și Muncii încă așteaptă să primească avizele, declară Iulian-Traian Matasă, primarul orașului Bicaz, în exclusivitate pentru ziarul Mesagerul de Neamț.

Neamț. Se extinde rețeaua de apă potabilă pe 4 străzi din orașul Bicaz pe bază de parteneriat Primărie-Apa Serv
Sursă foto: Primăria orașului Bicaz

Potrivit invitației de participare la achiziția contractului, materialele vor fi livrate „fără costuri suplimentare în termen de maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de începere, la locațiile specificate de autoritatea contractantă”. De asemenea, materialele vor trebui să fie însoțite de certificate de calitate sau conformitate.

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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