Centrul comunei Bălțătești are o nouă înfățișare. Lucrările de reabilitare ale parcului, spatiile verzi și noile bănci și jardiniere care populează centrul civic al localității impresionează plăcut.

După cum ne-a declarat primarul Răducu Radu, lucrările de reabilitare au fost realizate cu fonduri de la bugetul local: „S-au alocat în jur de 250.000 lei, în tot ceea ce înseamnă reabilitarea parcului, reparații alei, schimbat iluminatul ambiental și coșurile de gunoi, urmând ca într-un viitor apropiat să se amenajeze și locul de joacă. Tot în aceeași sumă se încadrează și reparațiile jardinierelor, plantarea de flori, de arbuști, plus noile bănci din fața căminului cultural. Întreaga sumă a fost destinată reamenajări parcului și spațiilor verzi din centrul comunei. Am dorit să creăm o zonă de relaxare pentru toate vârstele și să oferim timp de calitate în aer liber pentru cetățenii noștri, și nu numai, plus siguranță și confort grație noii infrastructuri. Un spațiu verde modern și primitor pentru toți”.

