Neamț. Scandal după o tamponare – 2 bărbați au fost reținuți

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore după ce, în urma unei tamponări, spiritele s-au inflamat și a fost nevoie de intervenția polițiștilor ca să aplaneze conflictul. S-a întâmplat pe 13 februarie, în jurul orei ora 22:50, când lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost anunțați că în zona unui restaurant tip fast-food, din Piatra-Neamț, are loc un conflict între mai multe persoane.

„În timp ce un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din Republica Moldova, manevra autoturismul, pe aleea drive, ar fi lovit un autoturism ce se afla la rând, în spatele său. Între bărbatul de 37 de ani și 4 persoane care se aflau în autoturismul acroșat ar fi izbucnit un conflict, conflict în care ar fi intervenit și fratele bărbatului de 37 de ani, în vârstă de 38 de ani”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Conflictul ar continuat și în parcarea unui supermarket, așa că cei implicați au fost conduși la sediul poliției și audiate, iar doi bărbați de 37 și 38 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.