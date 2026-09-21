Ambulanța
ACTUALITATENEAMȚSANATATE

Neamț: șase persoane, între care trei copii, intoxicate cu ciuperci. Un pacient are doar 4 ani

de Ioana Mărcuțianu

Șase pacienți cu vârste cuprinse între 4 și 70 de ani, au ajuns la spital cu simptome specifice intoxicației cu ciuperci. S-a întâmplat pe 19 septembrie când a fost solicitat ajutor specializat în localitatea Oșlobeni. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, iar în jurul orei 18:00 s-a conformat diagnosticul pentru cele șase persoane. Este vorba de trei adulți, două femei și un bărbat, cu vârste de 38, 40 și 70 de ani și trei minori, fete și băieți, de 4, 7 și 9 ani

Toți pacienții au fost preluați de ambulanțe cu asistent medical și predați la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, anunță Serviciul de Ambulanță Județean Neamț.

Având în vedere că tocmai a început sezonul ciupercilor de pădure este important să nu culegeți decât ciupercile pe care le cunoașteți și să nu le consumați pe cele asupra cărora aveți dubii. Intoxicația cu ciuperci este deosebit de gravă și se poate manifesta la câteva ore de la consum. În cazul în care aveți simptome specifice precum greață, vărsături, dureri abdominale, transpirații abundente, amețeli după consumul de ciuperci care nu sunt din surse autorizate, solicitați ajutor prin numărul unic de urgență 112.

(G. S.)

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
Articolul precedent
Bărbat reținut după ce a fost prins băut la volan, deși avea permisul suspendat
Bărbat reținut după ce a fost prins băut la volan, deși avea permisul suspendat
Articolul următor
Procurorii DNA descind în 54 de locații din Suceava, Botoșani, Iași și Neamț – percheziții la sediile unor instituții publice
Procurorii DNA descind în 54 de locații din Suceava, Botoșani, Iași și Neamț – percheziții la sediile unor instituții publice

Ultima ora

Categorii