Neamț: șase persoane, între care trei copii, intoxicate cu ciuperci. Un pacient are doar 4 ani

Șase pacienți cu vârste cuprinse între 4 și 70 de ani, au ajuns la spital cu simptome specifice intoxicației cu ciuperci. S-a întâmplat pe 19 septembrie când a fost solicitat ajutor specializat în localitatea Oșlobeni. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, iar în jurul orei 18:00 s-a conformat diagnosticul pentru cele șase persoane. Este vorba de trei adulți, două femei și un bărbat, cu vârste de 38, 40 și 70 de ani și trei minori, fete și băieți, de 4, 7 și 9 ani

„Toți pacienții au fost preluați de ambulanțe cu asistent medical și predați la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, anunță Serviciul de Ambulanță Județean Neamț.

Având în vedere că tocmai a început sezonul ciupercilor de pădure este important să nu culegeți decât ciupercile pe care le cunoașteți și să nu le consumați pe cele asupra cărora aveți dubii. Intoxicația cu ciuperci este deosebit de gravă și se poate manifesta la câteva ore de la consum. În cazul în care aveți simptome specifice precum greață, vărsături, dureri abdominale, transpirații abundente, amețeli după consumul de ciuperci care nu sunt din surse autorizate, solicitați ajutor prin numărul unic de urgență 112.

(G. S.)