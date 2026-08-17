Neamț. Șapte ani de închisoare pentru bărbatul din Crăcăoani care și-a ucis mama vitregă

Un bărbat de 62 de ani, din localitatea Crăcăoani, a fost condamnat la 7 ani de închisoare fiind găsit vinovat de uciderea mamei vitrege. Prima instanță, Tribunalul Neamț, aplicase o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte. Decizia a fost atacată de acuzat, iar Curtea de Apel Bacău a redus pedeapsa cu 2 ani. „Reduce pedeapsa principală la care a fost condamnat inculpatul P. C., de la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare, la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. e Cod penal. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii”, conform Curții de Apel Bacău. Hotărârea instanței de apel este definitivă. Rudele victimei nu s-au constituit părți civile în procesul penal, însă bărbatul trebuie să achite despăgubiri către unitățile medicale care au tratat victima de 84 de ani, la care se mai adaugă cheltuieli judiciare de 5.142 de lei.

Fapta a avut loc în urmă cu mai bine de 5 ani, pe 25 mai 2021, pe când acuzatul avea 57 de ani, iar mama vitregă 84 de ani. Cercetările au stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, acuzatul a agresat octogenara lovind-o în mod repetat. Femeia a suferit mai multe traumatisme starea sa fizică fiind agravată de o bronhopneumonie care, în cele din urmă au condus la decesul victimei la aproximativ două săptămâni de la agresiune, pe 10 iunie 2021. Legiștii au stabilit că există legătură indirectă de cauzalitate între agresiunile exercitate asupra femeii și decesul acesteia.

La audieri suspectul nu a recunoscut fapta, a susținut că nu și-a lovit părinții niciodată și că aceștia ar fi fost victimele unor cetățeni de etnie rromă. Afirmațiile nu au fost susținute de probatoriul administrat în dosar. S-a stabilit că fapta a avut loc la domiciliul unchiului acuzatului, unde tatăl și mama vitregă locuiau pentru a-i acorda asistență gazdei, dar și datorită faptului că locuința lor fusese mistuită de un incendiu.