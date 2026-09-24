Neamț. Săptămâna Prevenirii Criminalității. Ziua 3: prevenirea violenței domestice

O acțiune de prevenire a violenței domestice a fost organizată, miercuri, 23 septembrie 2026, la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” și la Autonom Service, din municipiul Piatra-Neamț, de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, cu ocazia campaniei locale „Nu păstra tăcerea asupra abuzurilor în spatele ușilor închise”, respectiv a campaniei naționale „Scuzele nu schimbă realitatea”.

Polițiștii au discutat despre semnele abuzului domestic, despre dreptul fiecăruia la siguranță și despre cât de important este să nu se păstreze tăcerea în asemenea situații. De asemenea, printre subiectele abordate s-au numărat atât informațiile despre ordinul de protecție provizoriu, ordinul de protecție, alte măsuri de siguranță pe care victimele violenței domestice le au la dispoziție, cât și despre Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică, un instrument care contribuie la prevenirea unor noi acte de violență și la creșterea siguranței victimelor.

Poliția avertizează că violența nu este normală, nu este nici iubire și nu trebuie tolerată sau ascunsă. IPJ atrage atenția asupra faptului că dacă cineva trece printr-o asemenea situație, să ceară ajutor și să nu păstreze tăcerea deoarece siguranța începe atunci când alegem să nu mai tăcem, potrivit unui comunicat al instituției.

Ioana Mărcuțianu